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Ракурс
Разумков. Фото: istock

Разумков офіційно очолив власне об'єднання в Раді

16 лис 2021, 15:52
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Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради і «слуга», створив власне міжфракційне об'єднання народних депутатів «Розумна політика».

Таку заяву зробив перший віце-спікер Олександр Корнієнко, про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.


До МФО увійшло 25 народних обранців, з яких 21 депутат зі «Слуги народу». Своїм об'єднанням Разумков «розвалив» монобільшість, оскільки З урахуванням того, що у фракції зараз 243 депутати, то за вирахуванням цих 21-ї монобільшості в «слуг» уже не виходить.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що партія «Слуга народу» на своєму засіданні 15 листопада за зв’язки з колишнім спікером Дмитром Разумковим виключила зі складу своєї політради народного депутата Ольгу Коваль.

Джерело: Ракурс


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