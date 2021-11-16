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Разумков. Фото: istock
Разумков офіційно очолив власне об'єднання в Радіhttps://racurs.ua/ua/n163147-razumkov-oficiyno-ocholyv-vlasne-obiednannya-v-radi.htmlРакурс
Дмитро Разумков, екс-спікер Верховної Ради і «слуга», створив власне міжфракційне об'єднання народних депутатів «Розумна політика».
Таку заяву зробив перший віце-спікер Олександр Корнієнко, про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.
До МФО увійшло 25 народних обранців, з яких 21 депутат зі «Слуги народу». Своїм об'єднанням Разумков «розвалив» монобільшість, оскільки З урахуванням того, що у фракції зараз 243 депутати, то за вирахуванням цих 21-ї монобільшості в «слуг» уже не виходить.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що партія «Слуга народу» на своєму засіданні 15 листопада за зв’язки з колишнім спікером Дмитром Разумковим виключила зі складу своєї політради народного депутата Ольгу Коваль.
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