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Ракурс
Разумков. Фото: istock

Разумков официально возглавил собственное объединение в Раде

16 ноя 2021, 15:52
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Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады и «слуга», создал собственное межфракционное объединение народных депутатов «Розумна политика».

Такое заявление сделал первый вице-спикер Александр Корниенко, об этом стало известно во время трансляции заседания Верховной Рады.


В МФО вошло 25 народных избранников, из которых 21 депутат из «Слуги народа». Своим объединением Разумков «развалил» монобольшинство, так как с учетом того, что во фракции сейчас 243 депутата, то за вычетом 21-го депутата монобольшинства у «слуг» уже не получается.

Напомним, ранее мы сообщали, что партия «Слуга народа» на своем заседании 15 ноября за связи с бывшим спикером Дмитрием Разумковым исключила из состава своего политсовета народного депутата Ольгу Коваль.

Источник: Ракурс


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