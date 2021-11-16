Причину отклонения Байденом антироссийских санкций назвало Politico. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/n163146-prichinu-otkloneniya-baydenom-antirossiyskih-sankciy-nazvalo-politico.html

Ракурс

Президент США Джо Байден в последнее время трижды отклонял новые санкции против Российской Федерации.

В начале 2021 года чиновники Совета национальной безопасности США обратились к президенту Джо Байдену с предлагаемым пакетом антироссийских санкций. Американский лидер отклонял их, потому что считал недостаточно жесткими. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден не хотел сделать санкции еще более карательными, чтобы навредить российскому народу. По словам высокопоставленного чиновника из администрации американского президента, Байден хотел, чтобы ограничения были «разумными» и заставили бы Россию изменить свое поведение.

Напомним, 10 сентября Совет Европейского Союза утвердил продление санкций против России до 15 марта 2022 года. Под ограничения попали лица, ответственные за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Источник: Politico