У здания Киево-Святошинского районного суда расстреляли мужчину

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В Киеве возле здания Киево-Святошинского районного суда почти вплотную расстреляли мужчину.

Его госпитализировали с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В Киеве осуществляется полицейская операция по розыску и задержанию нападающего.

По информации полиции, в пострадавшего выстрелил неизвестный из автомобиля.

В то же время, по информации СМИ, к месту инцидента подъехал неизвестный автомобиль, из которого выскочили двое мужчин и из боевого огнестрельного оружия расстреляли пострадавшего, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. У потерпевшего — ранение ног и спины.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в мае в Киеве из-за конфликта с водителем автобуса один из пассажиров устроил стрельбу в салоне. В результате водитель получил огнестрельное ранение в грудь.