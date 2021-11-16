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У здания Киево-Святошинского районного суда расстреляли мужчину
В Киеве возле суда расстреляли мужчину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163145-v-kieve-vozle-suda-rasstrelyali-mujchinu-video.htmlРакурс
В Киеве возле здания Киево-Святошинского районного суда почти вплотную расстреляли мужчину.
Его госпитализировали с тяжелыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
В Киеве осуществляется полицейская операция по розыску и задержанию нападающего.
По информации полиции, в пострадавшего выстрелил неизвестный из автомобиля.
В то же время, по информации СМИ, к месту инцидента подъехал неизвестный автомобиль, из которого выскочили двое мужчин и из боевого огнестрельного оружия расстреляли пострадавшего, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. У потерпевшего — ранение ног и спины.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
Напомним, в мае в Киеве из-за конфликта с водителем автобуса один из пассажиров устроил стрельбу в салоне. В результате водитель получил огнестрельное ранение в грудь.
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