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Ракурс
Біля будівлі Києво-Святошинського районного суду розстріляли чоловіка

У Києві біля суду розстріляли чоловіка (ВІДЕО)

16 лис 2021, 15:37
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У Києві біля будівлі Києво-Святошинського районного суду майже впритул розстріляли чоловіка.

Його госпіталізували з важкими пораненнями. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

У Києві здійснюється поліцейська операція із розшуку та затримання нападника.

За інформацією поліції, у постраждалого вистрелила невідома особа з автомобіля.

Водночас, за інформацією ЗМІ, до місця інциденту під’їхав невідомий автомобіль, з якого вискочили двоє чоловіків та з бойової вогнепальної зброї розстріляли постраждалого, після чого зникли на авто в невідому напрямку. У потерпілого — поранення ніг та спини.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.


Нагадаємо, у травні в Києві через конфлікт із водієм автобусу один із пасажирів влаштував стрілянину в салоні. В результаті водій отримав вогнепальне поранення в груди.

Джерело: Ракурс


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