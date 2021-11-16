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Ракурс
П'ятеро жінок загинули в будинку для літніх людей у Дніпрі. Фото: Суспільне

П’ятеро жінок загинули в будинку для літніх людей у Дніпрі

16 лис 2021, 15:23
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У Дніпрі в приватному будинку для літніх людей загинуло п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. За попередньою інформацією, вони могли померти внаслідок отруєння чадним газом.

Про трагедію стало відомо у вівторок, 16 листопада. Інцидент трапився в центральному районі міста. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.

Наразі правоохоронці затримали адміністратора будинку, де сталася трагедія. Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загорання електропроводки.

Жінки могли отруїтися чадним газом. Тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.


Провадження відкрили за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення пожежної безпеки). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в січні 15 людей стали жертвами пожежі у харківському будинку для літніх людей. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Джерело: Ракурс


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