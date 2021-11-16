Пять женщин погибли в доме престарелых в Днепре. Фото: Суспільне

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В Днепре в частном доме престарелых погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет. По предварительной информации, они могли умереть в результате отравления угарным газом.

О трагедии стало известно во вторник, 16 ноября. Инцидент произошел в центральном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Правоохранители задержали администратора дома, где произошла трагедия. Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже, где нашли погибших, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

Женщины могли отравиться угарным газом. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Производство открыли по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение пожарной безопасности). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в январе 15 человек стали жертвами пожара в харьковском доме престарелых. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.