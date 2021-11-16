Адель рассказала, как сбросила 45 кг

Певица Адель, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n163143-adel-rasskazala-kak-sbrosila-45-kg.html

Ракурс

Адель, известная британская певица, дала первое за несколько лет большое интервью американской телеведущей Опри Уинфри.

В нем 33-летняя Адель рассказала, что стало причиной ее похудания на 45 кг за два года, сообщает BBC.

По словам Адель, она была сильно расстроена разводом с мужем — лондонским бизнесменом Саймоном Конецки, который произошел в 2019 году, и с тех пор испытывает разочарование в институте брака.

Певица отметила, что нападения «дикой тоски» после развода подтолкнули ее заняться тренировками в спортзале, что позволило за два года сбросить 45 кг.

После развода на меня периодически давили ужасающие приступы тоски, — рассказала она. — Они буквально парализовали меня, я не могла контролировать собственное тело.

Заметив, что в спортзале ей становится легче, Адель принялась ходить туда каждый день.

Это вправило мне мозг, — подчеркнула она.

Выступающая с 2006 года Адель является одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире. В 2011 она начала встречаться с Конецки. Пара вышла замуж в 2016 году и приобрела имение на юге Англии.

Однако уже в 2018 году, по словам Адель, отношения фактически прекратились. По информации СМИ, основной причиной стали постоянные гастроли Адель — муж вынужден был сидеть дома с ребенком, не смог с этим смириться, и брак дал трещину.

В то же время Адель настаивает, что продолжает любить бывшего супруга, хотя больше и не влюблена в него. Их дома в Лос-Анджелесе расположены недалеко друг от друга и они вместе воспитывают сына.

По словам Адель, Конецки спас ее жизнь после того, как она стала известна.

В то время я была такой молодой и хотела все попробовать. Я вполне могла пойти по кривой дорожке к саморазрушению. И тут появился он — самый надежный человек, которого я встречала. Я бы и сегодня доверила ему свою жизнь, — подчеркнула она.

Источник: BBC