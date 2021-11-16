Адель розповіла, як скинула 45 кг

Співачка Адель, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n163143-adel-rozpovila-yak-skynula-45-kg.html

Ракурс

Адель, відома британська співачка, дала перше за кілька років велике інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

У ньому 33-річна Адель, зокрема, розповіла, що стало причиною її схуднення на 45 кг за два роки, повідомляє BBC.

За словами Адель, вона була сильно засмучення розлученням з чоловіком -лондонським бізнесменом Саймоном Конецкі, яке сталося у 2019 році, і з того часу відчуває розчарування в інституті шлюбу.

Співачка зазначила, що напади «дикої туги» після розлучення підштовхнули її зайнятися тренуваннями у спортзалі, що дозволило за два роки скинути 45 кг.

Після розлучення на мене періодично тиснули жахливі напади туги, — розповіла вона. — Вони буквально паралізували мене, я не могла контролювати власне тіло.

Помітивши, що у спортзалі їй стає легше, Адель почала ходити туди щодня.

Це вправило мені мозок, — наголосила вона.

Адель, яка виступає з 2006 року, є однією із найбільш високооплачуваних співачок у світі. У 2011 вона почала зустрічатися з Конецкі. Пара одружилася в 2016 році та придбали маєток на півдні Англії.

Проте вже у 2018 році, за словами Адель, відносини фактично припинилися. За інформацією ЗМІ, основною причиною стали постійні гастролі Адель — чоловік був змушений сидіти вдома з дитиною, не зміг з цим змиритися, і шлюб дав тріщину.

Водночас Адель наполягає, що продовжує любити колишнього чоловіка, хоча більше і не закохана в нього. Їхні будинки в Лос-Анджелесі розташовані неподалік один від одного і вони разом виховують сина.

За словами Адель, Конецкі врятував її життя після того, як вона стала відомою.

У той час я була такою молодою і хотіла все спробувати. Я цілком могла піти кривою доріжкою до саморуйнування. І тут з’явився він — найнадійніша людина, яку я зустрічала. Я б і сьогодні довірила йому своє життя, — наголосила вона.

Джерело: BBC