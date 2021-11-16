Причину відхилення Байденом антиросійських санкцій назвало Politico. Фото: vedomosti.ru

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Ракурс

Президент США Джо Байден останнім часом тричі відхиляв нові санкції проти Російської Федерації.

На початку 2021 року чиновники Ради національної безпеки Сполучені Штати звернулися до президента Джо Байдена з пропонованим пакетом антиросійських санкцій. Американський лідер відхиляв їх, бо вважав недостатньо жорсткими. Про це пише видання Politico із посиланням на джерела.

Зазначається, що Байден не хотів зробити санкції ще більше каральними, щоб зашкодити російському народу. За словами високопосадовця з адміністрації американського президента, Байден хотів, аби обмеження були «розумними» й змусили б Росію змінити свою поведінку.

Нагадаємо, 10 вересня Рада Європейського Союзу затвердила продовження санкцій проти Росії до 15 березня 2022 року. Під обмеження потрапили особи, відповідальні за підрив, або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Джерело: Politico