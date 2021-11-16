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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: КГГА

Четырем регионам прогнозируют скорый выход из «красной» зоны (ВИДЕО)

16 ноя 2021, 16:12
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«Красная» зона карантина в Украине вскоре может сократиться.

С самой суровой зоны адаптивного карантина могут выйти Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области. Это может произойти уже на следующей неделе. Об этом 16 ноября заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга, который транслировался на Facebook-странице группы.

Со следующей недели мы можем увидеть активный выход из «красного» уровня епіднебезпеки. Мы видим четыре региона, которые являются ближайшими кандидатами на выход уже со следующей недели — Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области, — заявил он.

Также он добавил, что к этим областям также может присоединиться Львовская область.

Таблица: Минздрав

Таблица: Минздрав


Напомним, 15 ноября в Министерстве здравоохранения заявили, что в ряде областей уменьшился процент заболеваемости. Не исключено, что со следующей недели в Украине начнут ослаблять карантин. Например, в Херсонской области с начала введения в действие карантина красного уровня эпидемиологической опасности прошло 30 дней.

Источник: Ракурс


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