Високу смертність серед хворих на COVID-19 пояснив Ляшко. Фото: МОЗ

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, а показники смертності серед хворих на COVID-19 залишаються високими.

За останні три місяці 94,3% госпіталізованих, яким діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своєму брифінгу.

Також дані за останні три місяці вказують на те, що вакциновані українці госпіталізуються в 5,2 раза рідше за нещеплених.

Тому, коли ми закликаємо вакцинуватися і захистити себе, то це обґрунтовані дані, які дійсно рятують життя, — наголосив очільник МОЗ.

Ляшко також пояснив високі показники смертності серед хворих на коронавірусу. За його словами, смертність є «відкладеним» показником і може продовжити зростати впродовж 2−3 тижнів після стабілізації захворюваності.

Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація, і через певний час після реєстрації хворого може настати летальний наслідок. У жовтні від появи симптомів до смерті хворого у середньому проходило 14 днів.

Загалом в Україні зробили 21 млн щеплень від початку вакцинації від COVID-19. За минулу добу вакциновано 268 тис. 88 українців. Одну дозу отримали 102 тис. 908 людей, повністю імунізовані — 165 тис. 180 людей.

За даними МОЗ, 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози вакцини.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 16 листопада підтвердили у понад 16 тис. осіб. До лікарень з COVID-19 потрапили понад 2 тис. пацієнтів. Від ускладнень хвороби померли 838 людей.