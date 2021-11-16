Высокую смертность среди больных COVID-19 объяснил Ляшко. Фото: Минздрав

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, а показатели смертности среди больных COVID-19 остаются высокими.

За последние три месяца 94,3% госпитализированных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своем брифинге.

Также данные за последние три месяца указывают на то, что вакцинированные украинцы госпитализируются в 5,2 раза реже непривитых.

Поэтому, когда мы призываем вакцинироваться и защитить себя, это обоснованные данные, которые действительно спасают жизнь, — подчеркнул глава Минздрава.

Ляшко также объяснил высокие показатели смертности среди больных коронавирусом. По его словам, смертность является «отложенным» показателем и может продолжать расти в течение 2−3 недель после стабилизации заболеваемости.

Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация, и через некоторое время после регистрации больного может наступить летальное последствие. В октябре от появления симптомов до смерти больного в среднем проходило 14 дней.

Всего в Украине сделали 21 млн прививок с начала вакцинации от COVID-19. За прошедшие сутки вакцинировано 268 тыс. 88 украинцев. Одну дозу получили 102 тыс. 908 человек, полностью иммунизированы — 165 тыс. 180 человек.

По данным Минздрава, 88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные и не имели ни одной дозы вакцины.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 ноября подтвердили у 16 тыс. 308 человек. В больницы из-за COVID-19 попали более 2 тыс. пациентов. От осложнений болезни умерло 838 человек.