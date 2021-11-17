Карантин. фото: istock

https://racurs.ua/ua/n163180-moz-posyluie-karantyn-u-jovtiy-zoni-zobov-yajut-maty-dva-scheplennya.html

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Карантин в Україні посилять у «жовтій» зоні. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що тепер наявність повного курсу вакцинації з двох щеплень стане необхідною для відвідування закладів за цього рівня епідеміологічної небезпеки.

Повний курс вакцинації вимагатимуть як від працівників, так і від відвідувачів закладів. Про це Ляшко розповів на брифінгу.

Зміни передбачатимуть, що і в «жовтому» рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно мати повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів, — заявив він.

Зараз у «жовтих» зонах (на відміну від «червоних») достатньо всього одного щеплення для працівників ресторанів, непродовольчих магазинів, спортклубів та іншої сфери послуг, а також для їх відвідувачів. МОЗ хоче посилити це правило й зобов’язати проходити повний курс вакцинації.

Зауважимо, що частина українців мають проблеми з отриманням сертифікатів про вакцинацію через невнесення інформації про щеплення до баз даних.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона карантину в Україні незабаром може скоротитися. З найсуворішої зони адаптивного карантину можуть вийти Запорізька, Київська, Луганська та Одеська області. Це може статися вже наступного тижня.