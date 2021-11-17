Штрафи за продаж ліків дітям підтримала Рада. Фото: Конкурент

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Ракурс

Верховна Рада запровадила суворі штрафи за продаж лікарських засобів дітям. 315 народних депутатів підтримали у цілому законопроект № 5123−1.

Ця ініціатива спрямована на обмеження доступу підлітків до лікарських засобів. Про це повідомив очільник комітету Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

За статистикою, у 60% випадків діти-самогубці використовують лікарські засоби, щоб вкоротити собі віку. Для них це найдоступніший спосіб суїциду.

Законопроект № 5123−1 передбачає штрафи за порушення заборони продажу ліків дітям. Аптекарі та кур'єри при першому порушенні будуть оштрафовані від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн. За повторне порушення протягом року — від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн.

Нагадаємо, влітку парламент підтримав закон щодо заборони продажу медичних препаратів дітям до 14 років. У серпні після підпису президента він почав діяти.