Визнала Лукашенка легітимним - Меркель критикують за дзвінок у Білорусь

Лукашенка визнали легітимним — Меркель критикують за дзвінок у Білорусьhttps://racurs.ua/ua/n163178-lukashenka-vyznaly-legitymnym-merkel-krytykuut-za-dzvinok-u-bilorus.htmlРакурс
Ангелу Меркель, яка виконує обов’язки канцлера ФРН, критикують за розмову з Олександром Лукашенком з приводу ситуації на кордоні Білорусі та Польщі.
Німецькому лідеру у своїй країні, а також в Естонії та Польщі закидають, що вона таким чином пішла всупереч позиції ЄС і фактично визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
Дзвінок Меркель став першим для Лукашенка з літа 2020 року. Від початку кривавого розгону мітингарів до самопроголошеного президента Білорусі не зверталися лідери Євросоюзу, який не визнав офіційні результати голосування.
Тому телефонна розмова Меркель з правителем Білорусі викликала різку критику.
Депутат Бундестагу від «зелених» Омід Нуріпур назвав дзвінок Лукашенку «жахливим сигналом», повдіомляє DW.
Голова комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон також вважає, що Меркель визнала Лукашенка легітимним президентом.
Крім того, вона зробила це в обхід Польщі, а це дуже сподобалося б (президенту РФ Володимиру) Путіну", — цитує Міхкельсона ЕRR.
Критично прокоментував 50-хвилинну розмову і віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський. Він в ефірі «Польського радіо» зауважив, що «інтернаціоналізація необхідна, але не настільки, щоб вести переговори над нашими головами та робити подібні пропозиції».
Меркель і Лукашенко у понеділок обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які перебувають там. Меркель та Лукашенко домовилися продовжити обговорення цих питань — це означає, що відбудеться повторний дзвінок.
Білоруське держагентство «БелТА» написало, що Меркель обговорить ситуацію на польсько-білоруському кордоні з членами Євросоюзу.
Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. У листопаді кілька тисяч претендентів на статус біженців у ЄС під контролем силовиків Лукашенка рушили до кордону з Польшею.