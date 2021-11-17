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Ракурс
Визнала Лукашенка легітимним - Меркель критикують за дзвінок у Білорусь

Лукашенка визнали легітимним — Меркель критикують за дзвінок у Білорусь

17 лис 2021, 11:31
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Ангелу Меркель, яка виконує обов’язки канцлера ФРН, критикують за розмову з Олександром Лукашенком з приводу ситуації на кордоні Білорусі та Польщі.

Німецькому лідеру у своїй країні, а також в Естонії та Польщі закидають, що вона таким чином пішла всупереч позиції ЄС і фактично визнала Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Дзвінок Меркель став першим для Лукашенка з літа 2020 року. Від початку кривавого розгону мітингарів до самопроголошеного президента Білорусі не зверталися лідери Євросоюзу, який не визнав офіційні результати голосування.

Тому телефонна розмова Меркель з правителем Білорусі викликала різку критику.

Депутат Бундестагу від «зелених» Омід Нуріпур назвав дзвінок Лукашенку «жахливим сигналом», повдіомляє DW.

Голова комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон також вважає, що Меркель визнала Лукашенка легітимним президентом.

Крім того, вона зробила це в обхід Польщі, а це дуже сподобалося б (президенту РФ Володимиру) Путіну", — цитує Міхкельсона ЕRR.

Критично прокоментував 50-хвилинну розмову і віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський. Він в ефірі «Польського радіо» зауважив, що «інтернаціоналізація необхідна, але не настільки, щоб вести переговори над нашими головами та робити подібні пропозиції».

Меркель і Лукашенко у понеділок обговорили ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які перебувають там. Меркель та Лукашенко домовилися продовжити обговорення цих питань — це означає, що відбудеться повторний дзвінок.

Білоруське держагентство «БелТА» написало, що Меркель обговорить ситуацію на польсько-білоруському кордоні з членами Євросоюзу.


Нагадаємо, що з кінця травня Білорусь не перешкоджає і почасти сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. У листопаді кілька тисяч претендентів на статус біженців у ЄС під контролем силовиків Лукашенка рушили до кордону з Польшею.

Джерело: Ракурс


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