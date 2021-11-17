Різке подорожчання проїзду в Києві пояснив Кличко

Кличко. Фото: istock

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Віталій Кличко, мер Києва, пояснив підвищення вартості проїзду в громадському транспорті з наступного року.

За його словами, таке рішення було вимушеним кроком. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Він розповів, що в транспортній галузі склалася складна ситуація, і ціна на проїзд давно не відповідає його собівартості.

Ми робимо все, щоби кияни могли з комфортом пересуватися містом. Для мешканців столиці проїзд коштуватиме 12 гривень за наявності «картки киянина». Для пасажирів, які користуються проїзними квитками, ціна однієї поїздки складатиме 14 гривень 20 копійок. Якщо ж людина приїхала з іншого міста й хоче купити разову поїздку або всього кілька, то їй проїзд коштуватиме 20 гривень, — сказав він.

Він зазначив, що вартість електроенергії, пального, витратних матеріалів істотно зросла. Також треба платити зарплатню транспортникам, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад та купувати новий громадський транспорт. І Київ останнім із великих міст України підвищить вартість проїзду.

Місто зберігає пільги на проїзд для всіх соціально-вразливих категорій населення. Хоча держава й не компенсує ці витрати міському бюджету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проїзд у Києві істотно підвищать — разовий квиток коштуватиме 20 грн, а власникам карти киянина він обійдеться у 12 грн. Підвищення пов’язують зі зростанням вартості складових тарифу.