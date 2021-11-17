Повінь відрізала Ванкувер від решти Канади, є жертви. Фото: The Canadian Press

https://racurs.ua/ua/n163176-povin-vidrizala-vankuver-vid-reshty-kanady-ie-jertvy-video.html

Ракурс

У Канаді потужна злива викликала повені та зсуви, місцями зруйновано автомобільні та залізничні дороги.

Негода розбушувалася у Британській Колумбії. У провінції проводяться масові евакуації. Чиновники називають ці зливи «найгіршою бурею за сто років», пише BBC News.

Через зсув загинула жінка, її тіло знайшли на трасі за 250 км від Ванкувера. У поліції не знають, скільки автомобілів могли постраждати через затоплення доріг та зсувів ґрунту, і не виключають, що можуть бути й інші жертви стихії. Зниклими вважаються дві людини.

Міністр транспорту регіону назвав бурю «найгіршою за століття». У регіоні зсуви перекрили три великі дороги, що з'єднують провінцію з рештою Канади, частково перервано транспортне сполучення з Ванкувером.

У заблоковане зсувом містечко Агассіз влада направила гелікоптери, щоб вивезти звідти 300 осіб. У деяких районах Британської Колумбії випало до 252 міліметрів опадів.

Влітку Британська Колумбія пережила рекордну спеку та пожежі, жертвами аномальної погоди стали понад 500 людей.

Джерело: BBC News