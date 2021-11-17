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Ракурс
Наводнение отрезало Ванкувер от остальной части Канады, есть жертвы. Фото: The Canadian Press

Наводнение отрезало Ванкувер от остальной части Канады, есть жертвы (ВИДЕО)

17 ноя 2021, 11:02
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В Канаде мощный ливень вызвал наводнения и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги.

Непогода разбушевалась в Британской Колумбии с выходных. В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни «худшей бурей за сто лет», пишет ВВС News.

Из-за оползня погибла женщина, ее тело нашли на трассе в 250 км от Ванкувера. В полиции не знают, сколько автомобилей могли пострадать из-за затопления дорог и оползней, и не исключают, что могут быть и другие жертвы стихии. Пропавшими числятся два человека.

Министр транспорта региона назвал бурю «худшей за столетие». В регионе оползни перекрыли три крупные дороги, соединяющие провинцию с остальной Канадой, частично прервано транспортное сообщение с Ванкувером.

В заблокированный оползнем городок Агассиз власти направили вертолеты, чтобы вывезти оттуда 300 человек. В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков.

Летом Британская Колумбия пережила рекордную жару и пожары, жертвами аномальной погоды стали больше 500 человек.


Источник: ВВС News

Источник: Ракурс


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