Наводнение отрезало Ванкувер от остальной части Канады, есть жертвы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163176-navodnenie-otrezalo-vankuver-ot-ostalnoy-chasti-kanady-est-jertvy-video.htmlРакурс
В Канаде мощный ливень вызвал наводнения и оползни, местами разрушены автомобильные и железные дороги.
Непогода разбушевалась в Британской Колумбии с выходных. В провинции проводятся массовые эвакуации. Чиновники называют эти ливни «худшей бурей за сто лет», пишет ВВС News.
Из-за оползня погибла женщина, ее тело нашли на трассе в 250 км от Ванкувера. В полиции не знают, сколько автомобилей могли пострадать из-за затопления дорог и оползней, и не исключают, что могут быть и другие жертвы стихии. Пропавшими числятся два человека.
Министр транспорта региона назвал бурю «худшей за столетие». В регионе оползни перекрыли три крупные дороги, соединяющие провинцию с остальной Канадой, частично прервано транспортное сообщение с Ванкувером.
В заблокированный оползнем городок Агассиз власти направили вертолеты, чтобы вывезти оттуда 300 человек. В некоторых районах Британской Колумбии выпало до 252 миллиметров осадков.
Летом Британская Колумбия пережила рекордную жару и пожары, жертвами аномальной погоды стали больше 500 человек.
Источник: ВВС News