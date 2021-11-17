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Ракурс

Морпехи и авиация ВСУ отразили условное нападение вблизи Крыма (ВИДЕО)

17 ноя 2021, 10:33
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Военные учения на Херсонщине вблизи Крыма провели Вооруженные силы Украины (ВСУ).

На одном из полигонов состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. Об этом сообщает пресс-служба Командования Операции объединенных сил (ООН).

В учениях принял участие батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы, при поддержке танков и артиллерии, сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

После выполнения боевой задачи военные совершили рейд, заняли господствующие высоты и отразили силы условного противника. Во время тренировок личный состав получил навыки ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым.


Главная цель учений заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому насущным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование высоких морально-психологических качеств.

Напомним, ранее мы сообщали, что противотанковые учения Вооруженных сил Украины состоялись на Приазовье. На одном из военных полигонов под Мариуполем продолжались соревнования по наилучшему расчету противотанковых ракетных комплексов.

Источник: Ракурс


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