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Ракурс

Военные учения на Херсонщине вблизи Крыма провели Вооруженные силы Украины (ВСУ).

На одном из полигонов состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. Об этом сообщает пресс-служба Командования Операции объединенных сил (ООН).

В учениях принял участие батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации.

По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы, при поддержке танков и артиллерии, сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

После выполнения боевой задачи военные совершили рейд, заняли господствующие высоты и отразили силы условного противника. Во время тренировок личный состав получил навыки ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях приближенных к боевым.

Главная цель учений заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому насущным аспектом данных учений была проверка уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формирование высоких морально-психологических качеств.

Напомним, ранее мы сообщали, что противотанковые учения Вооруженных сил Украины состоялись на Приазовье. На одном из военных полигонов под Мариуполем продолжались соревнования по наилучшему расчету противотанковых ракетных комплексов.