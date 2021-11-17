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Нацбанк вводит в оборот новые банкноты, фото - НБУ
Нацбанк вводит в оборот новые банкноты (ФОТО)https://racurs.ua/n163174-nacbank-vvodit-v-oborot-novye-banknoty-foto.htmlРакурс
В Украине с 19 ноября появятся в обороте новые купюры — 20-гривневые и 200-гривневые. Это памятные купюры, посвященные 30-летию независимости Украины.
Они отличаются от привычных банкнот стилизованным изображением цифры «30» на лицевой стороне купюры.
Поэтому в НБУ призвали не пугаться, если такие банкноты попадут гражданам в кошельки — это не подлог.
Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 20 и 200 грн и одновременно имеют важное отличие — на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.
Новые банкноты напечатали одинаковым тиражом — по 30 тыс. штук.
Цена памятной банкноты номиналом 20 грн — 34 грн, памятной банкноты номиналом 200 грн — 214 грн.
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