Нацбанк вводит в оборот новые банкноты, фото - НБУ

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В Украине с 19 ноября появятся в обороте новые купюры — 20-гривневые и 200-гривневые. Это памятные купюры, посвященные 30-летию независимости Украины.

Они отличаются от привычных банкнот стилизованным изображением цифры «30» на лицевой стороне купюры.

Поэтому в НБУ призвали не пугаться, если такие банкноты попадут гражданам в кошельки — это не подлог.

Памятные банкноты воспроизводят дизайн банкнот номиналом 20 и 200 грн и одновременно имеют важное отличие — на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Новые банкноты напечатали одинаковым тиражом — по 30 тыс. штук.

Цена памятной банкноты номиналом 20 грн — 34 грн, памятной банкноты номиналом 200 грн — 214 грн.