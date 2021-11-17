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Нацбанк вводить в обіг нові банкноти, фото - НБУ
Нацбанк вводить в обіг нові банкноти (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163174-nacbank-vvodyt-v-obig-novi-banknoty-foto.htmlРакурс
В Україні з 19 листопада з’являться в обігу нові купюри — 20-гривневі та 200-гривневі. Це пам’ятні купюри, присвячені 30-річчю незалежності України.
Вони відрізняються від звичних банкнот стилізованим зображенням цифри «30» на лицьовій стороні купюри.
Тому в НБУ закликали не лякатися, якщо такі банкноти потраплят вам у гаманці — це не підробка.
Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 20 та 200 грн і водночас мають важливу відмінність — на їх лицьовому боці нанесено айдентику (символіку) до святкування 30-тої річниці незалежності України.
Нових банкнот надрукували однаковимтиражем — по 30 тис. штук.
Ціна пам’ятної банкноти номіналом 20 грн — 34 грн, пам’ятної банкноти номіналом 200 грн — 214 грн.
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