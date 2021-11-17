Нацбанк вводить в обіг нові банкноти, фото - НБУ

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В Україні з 19 листопада з’являться в обігу нові купюри — 20-гривневі та 200-гривневі. Це пам’ятні купюри, присвячені 30-річчю незалежності України.

Вони відрізняються від звичних банкнот стилізованим зображенням цифри «30» на лицьовій стороні купюри.

Тому в НБУ закликали не лякатися, якщо такі банкноти потраплят вам у гаманці — це не підробка.

Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 20 та 200 грн і водночас мають важливу відмінність — на їх лицьовому боці нанесено айдентику (символіку) до святкування 30-тої річниці незалежності України.

Нових банкнот надрукували однаковимтиражем — по 30 тис. штук.

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 20 грн — 34 грн, пам’ятної банкноти номіналом 200 грн — 214 грн.