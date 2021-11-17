Направити військових в Україну готова Швеція – заява. Фото: Укрінформ

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Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст готовий направити шведських військовослужбовців до України в рамках навчальної місії під керівництвом ЄС.

Ми розглядаємо це як дуже важливу частину в рамках позначення цілей ЄС щодо сприяння безпеці та суверенітету України, — заявив глава відомства 16 листопада в ефірі шведського радіо Sveriges Radio.

Пропозиція про таку місію надійшла від країн Балтії. Приводом стало зростання напруженості біля кордону з Україною, поряд з якою, за даними Politico, посилюється концентрація підрозділів російської армії.

Міністр оборони Швеції не став вдаватися до подробиць того, як виглядатиме навчальна місія і який саме за кількістю внесок в неї внесе Стокгольм.

Наразі вся увага прикута до Польщі та до того, що відбувається на кордоні з Білоруссю, але це не може означати, що Україна трохи відійшла на другий план, — вважає міністр.

Як передало агентство dpa, можлива місія ЄС в Україні обговорювалася на зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу.

За підсумками переговорів глави МЗС України у Вашингтоні та Брюсселі, ключові партнери України підтримують нашу державу та готові стримувати Росію від подальших агресивних дій не лише словами, але і конкретними діями.

Про це 17 листопада заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що спільна заява міністрів закордонних справ Франції та Німеччини після тристоронньої зустрічі з ним у Брюсселі була «безпрецедентно чіткою та жорсткою щодо Росії».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі зростання напруженості між Москвою і Заходом заявив, що найближчим часом країнам доведеться зробити вибір між підтримкою Києва та постачанням російського газу.