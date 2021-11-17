Направить военных в Украину готова Швеция – заявление. Фото: Укринформ

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Министр обороны Швеции Петер Хультквист готов направить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины, — заявил глава ведомства 16 ноября в эфире шведского радио Sveriges Radio.

Предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.

Министр обороны Швеции не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм.

В настоящее время все внимание приковано к Польше и к происходящему на границе с Беларусью, но это может означать, что Украина немного отошла на второй план, — считает министр.

Как передало агентство dpa, возможная миссия ЕС в Украине обсуждалась на встрече министров обороны стран Евросоюза.

По итогам переговоров главы МИД Украины в Вашингтоне и Брюсселе, ключевые партнеры Украины поддерживают наше государство и готовы сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий не только словами, но и конкретными действиями.

Об этом 17 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что совместное заявление министров иностранных дел Франции и Германии после трехсторонней встречи с ним в Брюсселе было «беспрецедентно четким и жестким в отношении России».

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне роста напряженности между Москвой и Западом заявил, что в ближайшее время странам придется сделать выбор между поддержкой Киева и российским газом.