Посадка самолета. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n163172-ukrainskie-piloty-posadili-vertolet-na-krater-deystvuuschego-vulkana-v-afrike-foto.html

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Украинские пилоты посадили самолет на кратер одного из самых активных вулканов Африки — Ньямлагира.

Посадка состоялась по задаче миссии Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщает Командование объединенными силами на своей странице в Facebook.

По словам командира 18 отдельного вертолетного отряда полковника Евгения Вакуленко, особенностью таких задач является выполнение полетов на большой высоте. Сам вулкан Ньямлагира достигает 3 тыс. 58 метров, что значительно усложняет технику пилотирования вертолета.

Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не является для нас проблемой, — отметил Вакуленко.

Отмечается, что исследование вулканической деятельности является чрезвычайно важной задачей, поскольку рядом с вулканом располагается город Гома, в котором проживает около двух миллионов жителей. Своевременное изучение и прогнозирование будущих извержений позволяет предупредить местное население о потенциальной опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украину накрыли воздушные массы из острова Ла-Пальма. По данным Укргидрометцентра, в воздухе повышен уровень концентрации диоксида серы. Он находится в верхних слоях атмосферы.