Как будут выплачивать тысячу за вакцинацию, рассказал нардеп. Фото: УП

https://racurs.ua/n163171-kak-budut-vyplachivat-tysyachu-za-vakcinaciu-rasskazal-nardep.html

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Тысяча за вакцинацию — такое заявление сделал президент Владимир Зеленский. Эти деньги будут своеобразным депозитом, который можно потратить только на определенный перечень услуг.

Как будет работать «тысяча за вакцинацию от власти», рассказал народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что в 2021 году на программу потратят 3 млрд грн бюджетных средств, а откуда планируют брать деньги в 2022 году — пока неизвестно.

Механизм:

в начале Кабмином формируется список предприятий (КВЕДов);

потом предприятия, которые относятся к этим КВЕДам, проверяются на критерии;

далее банки через POS-терминал должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе;

одновременно граждане в «Дії» проходят верификацию и получают специальную банковскую карточку;

Кабмин перечисляет на эту карточку деньги;

кто получил карточку, может использовать деньги на протяжении четырех месяцев в списке зарегистрированных в программе предприятий.

Нардеп считает, что такое начисление денег за вакцинацию «звучит крайне утопично и сложно на каждом из этапов реализации», поэтому власти еще могут поменять этот механизм.

Напомним, Зеленский заявил, что каждый украинец, который вакцинируется от коронавируса, получит 1 тыс. грн. Чтобы получить деньги, нужно сделать две прививки. Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд. грн. Столько же — в начале 2022 года.

Тысячу гривен можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине. Гражданин с этим сертификатом или депозитом сможет выбрать несколько услуг, суммарная стоимость которых не превысит 1 тыс. грн. Это может быть поездка в другой город, посещение музея или театра, другого культурного или спортивного мероприятия.