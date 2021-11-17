Определились 10 участников чемпионата мира по футболу — что ждет сборную Украины

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Ракурс

Сборная Украины сохранила шансы попасть на чемпионат мира по футболу. Во вторник, 16 ноября, определились 10 участников чемпионата мира по футболу от Европы.

Украина выиграла у боснийцев 2:0 на выезде, а сборная Франции дожала Финляндию и лишила скандинавов шансов потеснить сборную Александра Петракова со второго места в группе.

В Европе завершилась квалификация к ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. 10 победителей групп уже получили путевки на ЧМ, а обладатели вторых мест сразятся за оставшиеся вакансии в плей-офф.

Победителями групп стали Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.

На второй позиции расположились Италия, Польша, Португалия, Россия, Северная Македония, Турция, Украина, Уэльс, Швеция и Шотландия. Они и сыграют в стыковых матчах.

От Европы на чемпионат мира осталось разыграть три путевки. Кроме десяти сборных, занявших вторые места, к ним добавились еще две по рейтингу в Лиге наций. Это Австрия и Чехия.

Жеребьевка стыковых турниров для 12 команд состоится 26 ноября, а сами матчи состоятся с 24 по 29 марта 2002 года.

Украина вышла в плей-офф, где 12 сборных будут играть за три путевки на чемпионат мира.

Они распределены на шесть сеяных и шесть несеяных. Украина — несеяная. При жеребьевке будут сформированы три «пути» по четыре сборные в каждом (первый раунд и второй). Для выхода на ЧМ-2022 сборным придется выбить двух соперников.

В первом раунде (полуфинал) сеяные будут играть против несеянных. Победители этих матчей пройдут во второй раунд (финал), где будут играть за путевку на ЧМ-2022.

Оба раунда состоят из одного матча. В так называемом «полуфинале» Украина будет гарантированно играть в гостях как несеянная.