Как выбрать помолвочное кольцо

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Ракурс

Помолвка — трепетное событие для девушки и парня. При решении связать жизнь с любимым человеком, юноша преподносит кольцо возлюбленной с важным вопросом: хочет ли она стать его женой? Если молодая особа ответила положительно, ее безымянный пальчик будет украшать изысканная драгоценность. Перед знаменательным событием важно не только подобрать правильные слова, заранее выбрать украшение.

Что представляет собой изделие для помолвки

Помолвочное кольцо — драгоценность с одним камнем, который погружен в основание или находится над ободком. Бриллиант — классическая вставка для такого изделия. Он крепкий, практичный, трудно повреждаемый. Также можно отдать предпочтение кварцу, сапфиру или циркону. Отметим, что вес камня определяется в каратах. 1 карат составляет одну пятую грамма. По классификации они делятся на группы:

маленькие — не более 0,29;

средние — от 0,3 до 0,99;

большие — от 1.

Золото или серебро — прочная основа для украшения. Колечко из блестящей желтой базы считается классикой в этом случае. Белый металл или серебро освежает изделие. Оригинальным его делают комбинации: золота и аргентума, позолоты или красного оттенка. Цена кольца зависит от сложности и наличия драгоценных камней.

Размер кольца: как не прогадать

Обычно подарок в виде помолвочного кольца — сюрприз. Как не ошибиться с выбором? Для начала присмотритесь к украшениям на пальцах девушки, отметьте для себя, какой стиль и форма ей по душе.

Размер можно определить при помощи диаметра ее колец, а затем заглянуть в таблицу или обратиться к сотрудникам магазина. Это расстояние указывает на истинную величину. К примеру, если оно составляет 15,3 см, то смело можно брать кольцо 15-го размера.

Дизайн говорит о многом

По внешнему виду каждое колечко уникально. В ассортименте можно найти стандартные, оригинальные модели. Преимущественно огранка материала создается круглой или овальной формы.

Интересное тематическое оформление — цветочное обрамление камня. Дополнительно изделие может быть украшено дорожкой из камней, россыпью. Обращая внимание на толщину ободка, важно знать полноту пальцев любимого человека. Для тонких и длинных подойдет любая ширина, для коротких — не более 3,5 мм.

Какое покрытие применяется в помолвочных кольцах

Бережное отношение к украшениям сохранит их внешний вид на долгое время. Мастера по созданию драгоценностей не упускают этот момент. Готовую работу совершенствуют специальным покрытием. Это может быть:

Позолота. Чтобы изделие защищалось от коррозии, потускнения, было прочным и блестело, его покрывают тонким слоем золота. Для основы под золочение применяют медь, латунь, никель, чистое золото. Процесс напоминает обертывание листом металла, который крепится при помощи гальванизации.



Родирование. Процесс представляет собой покрытие тонким слоем родия, относящийся к драгоценным металлам. После этого изделие становится прочнее, защищается от коррозии, устойчиво к воздействию высоких температур.

Куда обратиться, чтобы приобрести колечко

Для покупки ювелирного украшения не нужно ехать далеко, достаточно посетить сайт интернет-магазина Aurum по ссылке: https://aurum.in.ua/c/koltsa/. Там вы найдете большой ассортимент, с выбором помолвочного кольца помогут опытные специалисты. Оплатить товар можно наличными в розничном магазине города Киев, картами Visa или Mastercard. Создайте романтическую атмосферу для своей девушки вместе с Aurum.