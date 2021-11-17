Коронавирус за сутки убил 769 украинцев, госпитализированы более 4 тыс. человек

Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 16 ноября, инфицировал еще 18 тыс. 668 человек, в том числе 1 тыс. 312 детей и 403 медработника.

В больницы попали 4 тыс. 468 человек, от осложнений болезни умерли 769 украинцев. За сутки медики провели 118 тыс. 797 тестов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в Украине, по официальным данным, заболело 3 млн. 263 тыс. 417 человек. Смертность остается на высоком уровне — от осложнений умерло 78 тыс. 754 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 609), Днепропетровской (1 тыс. 675), Одесской (1 тыс. 504), Полтавской (1 тыс. 168) и Запорожской (1 тыс. 87) областях.

Напомним, по данным ВОЗ, почти все до 900 тыс. случаев коронавируса, зафиксированные за последние 60 дней во всем мире, вызваны дельта-штаммом.