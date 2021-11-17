Коронавирус. Фото: УП

https://racurs.ua/n163168-ne-v-tom-napravlenii-hod-pandemii-koronavirusa-prokommentirovali-v-voz.html

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Коронавирус в мире активно распространяется, инфицируя как взрослых, так и детей. Дельта-штамм составляет 99% случаев заражения COVID-19 во всем мире.

Об этом заявила техническая руководительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове, пишет CNBC.

По данным ВОЗ, почти все до 900 тыс. случаев коронавируса, зафиксированные за последние 60 дней во всем мире, вызваны так называемым индийским штаммом.

Дельта действительно доминирует… И есть два интересных варианта — мю и лямбда, которые мы также отслеживаем, но опять же, когда присутствует дельта, то дельта берет верх, — заявили в ВОЗ.

Ван Керкхове сообщила, что на данный момент наблюдается рост смертности в Европе. Кроме того, зафиксирован рост заражений во всем мире за последние четыре недели.

Сейчас пандемия движется не в том направлении, — констатировали в ВОЗ.

По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем британский штамм, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Напомним, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла считает, что вакцинация от коронавируса поможет окончательно преодолеть пандемию.

Прививаться нужно будет каждый год. По данным ученых, через шесть месяцев после второй прививки иммунитет к коронавирусной инфекции начинает падать.

Источник: CNBC