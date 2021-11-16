Праздник. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n163167-17-noyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chto-nelzya-delat.html

Ракурс

Праздник завтра — 17 ноября — Международный день студента. Он основан в честь трагедии, которая произошла в 1939 году в Чехии. Во время мирной акции протеста один из студентов был ранен полицией и умер. Его смерть стала причиной протестов, прокатившихся по стране и привлекших внимание оккупационных властей. После совещания с Адольфом Гитлером в Чехии закрыли все высшие учебные заведения.

Именно 17 ноября произошли самые кровавые события того года. В 1941 году Международным советом студентов было решено сделать этот день памятным. В Украине праздник был введен в 1999 году президентом Леонидом Кучмой.

Также 17 ноября — Всемирный день преждевременно рожденного ребенка. Инициатором создания праздника стал Европейский фонд помощи новорожденным и впервые этот день отпраздновали в 2009 году. Согласно статистике, каждый десятый ребенок рождается недоношенным. Цель праздника — предоставлять всю необходимую информацию о данной проблеме.

Православные верующие почитают святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея. Через проповеди они обратили многих людей в христианскую веру. Правители, все еще поклонявшиеся идолам, узнали о двух проповедниках. За это Никандра и Ермея схватили и пытали. Они не отреклись от Христа, за что поплатились жизнью.

Именины празднуют:

Илья;

Александр;

Иван;

Семен;

Степан;

Федор;

Фаина.

Что нельзя делать:

Нельзя выносить деньги, еду и другие вещи из дома, чтобы не потерять счастье. 17 ноября нельзя было праздновать свадьбу или заводить новые знакомства, потому что хорошего результата не будет. В этот день не давали деньги в долг, даже если просили самые близкие родственники.

Приметы: