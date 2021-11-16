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Ракурс
Шуляк. Фото: СН

«Слуг» будут жестко наказывать за скандалы

16 ноя 2021, 22:14
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«Слуга народа», политическая партия президента Владимира Зеленского, избрала нового лидера Елену Шуляк.

Она пообещала наказывать депутатов политсилы, которые будут попадать в скандалы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Внутри «слуг» создадут дисциплинарную комиссию, которая будет наказывать депутатов.

Будем рассматривать и принимать решения по выводам этой комиссии. В частности, это может быть решение об исключении из партии и фракции. Решения будут приниматься персонально, в каждом конкретном случае. Но будет жестко, — заявила Шуляк.


Она также выразила надежду, что решение о создании комиссии депутаты примут уже во время следующего съезда партии.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Слуга народа» получила новую главу — ею стала нардеп Елена Шуляк. Она была единственной кандидаткой на эту должность.

Источник: Ракурс


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