Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Шуляк. Фото: СН

«Слуг» жорстко каратимуть за скандали

16 лис 2021, 22:14
999

«Слуга народу», політична партія президента Володимира Зеленського, обрала нового лідера Олену Шуляк.

Вона пообіцяла карати депутатів політсили, які втраплятимуть у скандали. Про це повідомляє прес-служба партії.

Всередині «слуг» створять дисциплінарну комісію, яка каратиме депутатів.

Будемо розглядати й ухвалювати рішення за висновками цієї комісії. Зокрема, це може буде рішення про виключення з партії і фракції. Рішення ухвалюватимуться персонально, у кожному конкретному випадку. Але буде жорстко, — заявила Шуляк.


Вона також висловила сподівання, що рішення про створення комісії депутати ухвалять уже під час наступного з’їзду партії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Слуга народу» отримала нову очільницю — нею стала нардеп Олена Шуляк. Вона була єдиною кандидаткою на цю посаду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів