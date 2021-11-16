Оригінальний спосіб боротьби із самотністю вигадали в Польщі. фото: istock

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Ракурс

У Польщі створили спеціальні лавки для розмов із незнайомцями — їх встановила компанія Gadulawka.

В такий спосіб фірма знайшла незвичайний спосіб подолати самотність. Про це повідомляє Designboom.

Для створення незвичайних лавок залучили місцевих архітекторів — за задумом авторів, конструкція мала бути простою, яскравою і привабливою для перехожих.

На вулицях міста з’явилися лавки з металічними прутами та зеленими табличками з написом «Сідай сюди, якщо не проти, щоби хтось підійшов привітатися» трьома мовами — польською, англійською та івритом.

Організатори кампанії вважають, що розмови із випадковими людьми допоможуть жителям Кракова зберегти психічне здоров’я.

Зазначимо, що Gadulawka не є автором ініціативи — уперше ідея створити лавки для спілкування прийшла Еллісон Оуен Джонс із Кардіффа (Уельс). Під час прогулянки в парку британка помітила сумну людину, до якої не наважилася підійти через страх порушити особисті межі. Щоби таких ситуацій було менше, Джонс розмістила на кількох лавках таблички, що полегшують взаємодію відвідувачів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу і спровоковані нею вимоги щодо соціального дистанціювання призводять до того, що низка людей тривалий час проводять в ізоляції. Канадські вчені з Університету Макгілла виявили кілька особливостей мозку самотніх людей.

Джерело: Designboom