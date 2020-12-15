Як самотність впливає на мозок, встановили учені

Самотність призводить до змін у мозку, фото: FaceNews

https://racurs.ua/ua/n147841-yak-samotnist-vplyvaie-na-mozok-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу і спровоковані нею вимоги щодо соціального дистанціювання призводить до того, що низка людей тривалий час проводять в ізоляції.

Канадські вчені з Університету Макгілла виявили кілька особливостей мозку самотніх людей, повідомляє прес-служба вишу.

Учені дослідили дані магнітно-резонансної томографії (МРТ), генетику та психологічну самооцінку приблизно 40 тис. дорослих людей середнього та старшого віку, які зголосилися включити їхню інформацію до Біобанку Великобританії — база даних із відкритим доступом, доступної для вчених-медиків усього світу.

Потім вони порівняли дані МРТ учасників, які повідомили, що часто почуваються самотньо, з тими, хто таких заяв не робив.

Відмінності були виявлені в тому, що називається мережею пасивного режиму роботи мозку — наборі областей мозку, залучених у внутрішні думки, такі як спогади, планування майбутнього, уяву і роздуми про інших.

Дослідники виявили, що в одиноких людей області мозку були більш міцно з'єднані між собою, а обсяг сірої речовини в цих ділянках був більшим.

Самотність також корелювало з відмінностями в склепінні мозку (форніксі) — пучку нервових волокон, які передають сигнали від гіпокампа до мережі пасивного режиму роботи мозку. У самотніх людей структура цього волоконного тракту була краще помітною.

Люди використовують мережу пасивного режиму роботи мозку згадуючи минуле, передбачаючи майбутнє або думаючи про гіпотетичне сьогодення.

Той факт, що структура та функції цієї мережі позитивно пов’язані з самотністю, може бути пов’язаний із тим, що самотні люди частіше використовують уяву, спогади про минуле чи сподівання на майбутнє, щоб подолати свою соціальну ізоляцію, — наголошують дослідники.

Вчені наголошують, що вони тільки починають розуміти вплив самотності на мозок.

Розширення наших знань у цій галузі допоможе нам краще оцінити актуальність зменшення рівня самотності в сучасному суспільстві, — додають дослідники.

Нагадаємо, вчені нещодавно встановили зв’язок між самотністю та діабетом.