Зв'язок між самотністю і діабетом виявили британські вчені. Фото: shrink.net

https://racurs.ua/ua/n143980-zv-yazok-mij-samotnistu-ta-diabetom-vyyavyly-brytanski-vcheni.html

Ракурс

Самотність виявилася пов’язана з розвитком діабету другого типу.

Такого висновку дійшли британські вчені з Інституту психіатрії Королівського коледжу Лондона. У дослідженні взяли участь люди, яким понад 50 років. Ступінь їх самотності науковці оцінювали за допомогою трибальної шкали Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Springer Link.

Учасники дослідження відповідали на питання: «Як часто ви відчуваєте, що вам не вистачає спілкування?». Відповідь «ніколи» оцінювалася в 1 бал, «іноді» в 2 бали та «часто» в 3 бали. Також бралася до уваги наявність депресії.

Виявилося, що у 264 осіб із 4 тис. 112 учасників дослідження розвинувся діабет другого типу. Ті, у кого діагностували діабет, оцінки в середньому були значно більш самотніми (1,42 бали), ніж ті, хто на діабет не захворів (1,33 бали). Таким чином, ризик розвитку діабету у одиноких людей виявився вищим на 42%.

Результати дослідження показують, що самотність можна вважати фактором ризику розвитку діабету другого типу. Розвиток хвороби не залежав від віку, статі, етнічної приналежності, фінансового становища, куріння, фізичної активності, споживання алкоголю, маси тіла чи серцево-судинних захворювань. Також зазначається, що соціальна ізоляція при цьому не зробила значущого впливу на розвиток діабету другого типу.

Нагадаємо, китайські науковці заявили, що підвищений вміст цукру в крові може бути одним із важливих факторів, які підвищують ризик смертності від коронавірусу.