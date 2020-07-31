Чим небезпечний гестаційний діабет і як лікувати діабет вагітних. Фото: Pixabay

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Гестаційний діабет — це стан, який виникає вперше під час вагітності і зазвичай минає після народження дитини, з мінімальними ризиками для здоров'я матері і малюка. Однак він таїть у собі серйозну небезпеку: існує великий ризик того, що жінка захворіє на діабет другого типу в пізнішому віці.

Як дізнатися, чи існує у вас ризик розвитку гестаційного діабету, а також як йому запобігти або лікувати?

Не така вже й рідкість

Гестаційний діабет зустрічається приблизно в одному з десяти випадків вагітностей і зазвичай минає після народження дитини. Однак якщо його не лікувати, існують ризики небезпечних ускладнень у майбутньому.

Всі жінки обстежуються на наявність діабету між 24-м і 28-м тижнями вагітності. Майбутні матусі, в яких лікарі підозрюють схильність до розвитку гестаційного діабету, можуть бути обстежені раніше цих строків. Якщо вам поставили діагноз діабет вагітних, не ігноруйте його — краще подбайте про лікування.

Що саме викликає гестаційний діабет?

Хоча вчені не зовсім впевнені, що є причиною гестаційного діабету, вважається, що гормональні коливання під час вагітності можуть заважати організму ефективно засвоювати інсулін.

Інсулін — це гормон, який регулює рівень цукру в крові. Якщо інсулін не виконує свого прямого завдання під впливом інших гормонів, що виділяються організмом під час вагітності, це може спровокувати розвиток гестаційного діабету. Цей стан схожий на той, що викликає діабет другого типу, коли інсулін виробляється в організмі, але не використовується належним чином.

Більшість випадків гестаційного діабету виникає на більш пізніх строках вагітності, тому жінки повинні проходити обстеження між 24-м і 28-м тижнями. Саме в цей період плацента виробляє більше гормонів, зокрема людський плацентарний лактоген (HPL), який може перешкоджати ефективному використанню інсуліну.

У будь-якої вагітної жінки може розвинутися гестаційний діабет, але певні фактори ризику збільшують ймовірність цього, наприклад:

Зайва вага. Ризик гестаційного діабету зростає зі збільшенням маси тіла. У 2007 році автори дослідження, опублікованого в журналі Diabetes Care, виявили, що жінки з надлишковою вагою були більш як удвічі частіше, ніж жінки з нормальним ІМТ, схильні до розвитку гестаційного діабету. Для жінок з дуже великою надмірною вагою такий ризик зростає у вісім разів. Вік. Дослідження 2020 року, опубліковане в журналі Diabetes Research і перевірене на клінічній практиці, показало, що ризик розвитку гестаційного діабету збільшується з віком. Найчастіше діабет вагітних розвивається у майбутніх матусь від 25 до 40 років. В особливій групі ризику — жінки 35‒40 років. Історія хвороби. Наявність синдрому полікістозних яєчників або гормонального дисбалансу може збільшити ризик розвитку гестаційного діабету в чотири рази. Крім того, якщо у вас був гестаційний діабет під час попередньої вагітності, шанси розвитку цього стану при майбутніх вагітностях сягають 66%. Сімейна історія діабету. «Жінки з сімейним анамнезом діабету більш схильні до ризику захворіти під час вагітності», — каже лікар-ендокринолог Ліза ДеФазіо. Жінки у віці 30 років і старше, які мають сімейну історію діабету, утричі частіше схильні до ризику розвитку гестаційного діабету.

Ризики гестаційного діабету

Ті, в кого діагностовано гестаційний діабет, можуть мати здорову вагітність і здорових дітей, особливо якщо вони не махнули рукою на свою хворобу і проходять лікування під наглядом лікаря. Однак ризики ускладнень все ж існують.

«Гестаційний діабет піддає мати і дитину підвищеному ризику ускладнень при вагітності», — каже Шеррі А. Росс, доктор медичних наук, акушер-гінеколог.

Серед ризиків для дітей, народжених матерями з гестаційним діабетом, виділяють:

Велика вага при народженні. «Дитина ризикує набрати набагато більше маси, ніж це зазвичай відбувається», — каже Росс. Це може збільшити ризик ускладнень при пологах. У таких дітей також можуть виникнути проблеми з регулюванням рівня цукру в крові, і їм буде потрібна екстрена госпіталізація до відділень інтенсивної терапії немовлят.

Підвищений ризик передчасних пологів. Більшість дітей, у матерів яких діагностували гестаційний діабет, народжуються у строк, від 39 до 40 тижнів, але існує підвищений ризик передчасних пологів. Передчасні пологи загрожують для малюка підвищеним ризиком виникнення проблем з регулюванням температури тіла і проблемами з травленням.

Підвищений ризик мертвонародження. Жінки з гестаційним діабетом у п'ять разів частіше народжують мертвонароджених або мертвих дітей після 20 тижнів вагітності.

Ризик для вагітної жінки також включає більш високу ймовірність виникнення деяких ускладнень при пологах, таких, як необхідність застосування кесаревого розтину, високий кров'яний тиск або прееклампсія.

Лікування гестаційного діабету

Загалом більшість випадків гестаційного діабету проходить без наслідків після народження дитини, і рівень гормонів матері повертається до норми.

«Коли пуповина перерізана, діабет зникає», — каже ДеФазіо. Гестаційний діабет викликають гормони вагітності, тому коли дитина народжується, проблема вирішується сама собою. Водночас дуже важливим є контролювати гестаційний діабет під час вагітності, щоб знизити ризик ускладнень зі здоров'ям. Росс радить такі зміни способу життя:

Робота з дієтологом, який допоможе підібрати дієту з низьким вмістом вуглеводів і білків для контролю рівня цукру в крові. При правильному харчуванні контролювати діабет вагітних набагато простіше, а ризик розвитку ускладнень суттєво знижується. Стежити за своїм харчуванням радять усім вагітним, тож особливої незручності для матусь із діабетом ця умова не становитиме.

Регулярно займатися спортом. Помірні вправи, такі, як швидка ходьба або легкий біг, можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові. Росс рекомендує розробити план щоденної зарядки, порадившись з лікарем.

Перевірте рівень цукру в крові. Ваш лікар також навчить вас, як контролювати рівень глюкози: насамперед вранці і пізніше — за дві години після їди.

Приймайте ліки. Нечасто, але приблизно у 15% випадків жінки з гестаційним діабетом можуть також потребувати певних ліків. Це може бути інсулінотерапія або метформін.



Цих особливостей способу життя варто дотримуватися і після вагітності. Причина в тому, що приблизно у половини жінок, які мають гестаційний діабет, розвивається діабет другого типу в більш зрілому віці. Регулярні фізичні вправи і здорове харчування можуть знизити цей ризик, але тим, у кого був встановлений діагноз гестаційного діабету, варто продовжувати перевіряти рівень цукру в крові кожні один-три роки.

«Виявлення ранніх факторів ризику розвитку діабету у дорослих, таких, як гестаційний діабет, може бути закликом до дії, щоб почати змінювати свій раціон харчування, режим тренувань і відмовлятися від шкідливих звичок», — зазначає доктор Росс.