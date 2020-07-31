Чем опасен гестационный диабет и как лечить диабет беременных. Фото: Pixabay

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Гестационный диабет — это состояние, которое возникает впервые во время беременности и обычно проходит после рождения ребенка, с минимальными рисками для здоровья матери и малыша. Однако он таит в себе серьезную опасность: существует большой риск того, что женщина заболеет диабетом второго типа в более позднем возрасте.

Как узнать, существует ли у вас риск развития гестационного диабета, а также как его предотвратить или лечить?

Не такая уж редкость

Гестационный диабет встречается примерно в одном из десяти случаев беременностей и обычно проходит после рождения ребенка. Однако если его не лечить, существуют риски опасных осложнений в будущем.

Все женщины обследуются на наличие диабета между 24-й и 28-й неделями беременности. Будущие мамы, у которых врачи подозревают предрасположенность к развитию гестационного диабета, могут быть обследованы раньше этих сроков. Если вам поставили диагноз диабет беременных, не игнорируйте его — лучше займитесь лечением.

Что именно вызывает гестационный диабет?

Хотя ученые не совсем уверены, что является причиной гестационного диабета, считается, что гормональные колебания во время беременности могут мешать организму эффективно усваивать вырабатываемый инсулин.

Инсулин — это гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Если инсулин не выполняет своего прямого задания под влиянием других гормонов, выделяемых организмом во время беременности, это может спровоцировать развитие гестационного диабета. Это состояние похоже на то, что вызывает диабет второго типа, когда инсулин вырабатывается в организме, но не используется должным образом.

Большинство случаев гестационного диабета возникает на более поздних сроках беременности, поэтому женщины должны проходить обследование между 24-й и 28-й неделями. Именно в этот период плацента вырабатывает больше гормонов, включая человеческий плацентарный лактоген (HPL), который может препятствовать эффективному использованию инсулина.

У любой беременной женщины может развиться гестационный диабет, но определенные факторы риска увеличивают вероятность этого, например:

Лишний вес. Риск гестационного диабета растет с увеличением массы тела. В 2007 году авторы исследования, опубликованного в журнале Diabetes Care, обнаружили, что женщины с избыточным весом были более чем в два раза чаще, чем женщины с нормальным ИМТ, подвержены риску развития гестационного диабета. Для женщин с очень большим лишним весом такой риск возрастает в восемь раз. Возраст. Исследование 2020 года, опубликованное в журнале Diabetes Research и проверенное на клинической практике, показало, что риск развития гестационного диабета увеличивается с возрастом. Чаще всего диабет беременных развивается у будущих мамочек от 25 до 40 лет. В особой группе риска — женщины 35‒40 лет. История болезни. Наличие синдрома поликистозных яичников или гормонального дисбаланса может увеличить риск развития гестационного диабета в четыре раза. Кроме того, если у вас был гестационный диабет во время предыдущей беременности, шансы развития этого состояния при будущих беременностях достигают 66%. Семейная история диабета. «Женщины с семейным анамнезом диабета более подвержены риску заболеть во время беременности», — говорит врач-эндокринолог Лиза ДеФазио. Женщины в возрасте 30 лет и старше, имеющие семейную историю диабета, в три раза чаще подвержены риску развития гестационного диабета.

Риски гестационного диабета

Те, у кого диагностирован гестационный диабет, могут иметь здоровую беременность и здоровых детей, в особенности если они не махнули рукой на свою болезнь и проходят лечение под руководством врача. Однако риски осложнений все же существуют.

«Гестационный диабет подвергает маму и ребенка повышенному риску осложнений при беременности», — говорит Шерри А. Росс, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог.

Среди рисков для детей, рожденных матерями с гестационным диабетом, выделяют:

Большой вес при рождении. «Ребенок рискует набрать намного больше массы, чем это обычно происходит», — говорит Росс. Это может увеличить риск осложнений при родах. У таких детей также могут возникнуть проблемы с регулированием уровня сахара в крови, и им потребуется экстренная госпитализация в отделение интенсивной терапии новорожденных.

Повышенный риск преждевременных родов. Большинство детей, у матерей которых диагностировали гестационный диабет, рождаются в срок, от 39 до 40 недель, но существует повышенный риск преждевременных родов. Преждевременные роды чреваты для малыша повышенным риском возникновения проблем с регулированием температуры тела и проблемами с пищеварением.

Повышенный риск мертворождения. Женщины с гестационным диабетом в пять раз чаще рожают мертворожденных или мертвых детей после 20 недель беременности.

Риск для беременной женщины также включает в себя более высокую вероятность возникновения некоторых осложнений при родах, таких, как необходимость применения кесарева сечения, высокое кровяное давление или преэклампсия.

Лечение гестационного диабета

В целом большинство случаев гестационного диабета проходит без последствий после рождения ребенка, и уровень гормонов матери возвращается к норме.

«Когда пуповина перерезана, диабет исчезает», — говорит ДеФазио. Гестационный диабет вызывают гормоны беременности, поэтому когда ребенок рождается, проблема решается сама собой. Тем не менее, важно контролировать гестационный диабет во время беременности, чтобы снизить риск осложнений со здоровьем. Росс рекомендует следующие изменения образа жизни:

Работа с диетологом, который поможет подобрать диету с низким содержанием углеводов и белков для контроля уровня сахара в крови. При правильном питании контролировать диабет беременных гораздо проще, а риск развития осложнений существенно снижается. Следить за своим питанием рекомендуют всем беременным, так что особого неудобства для мам с диабетом это условие не составит.

Регулярно заниматься спортом. Умеренные упражнения, такие, как быстрая ходьба или легкий бег, могут помочь контролировать уровень сахара в крови. Росс рекомендует разработать план ежедневной зарядки, посоветовавшись с лечащим врачом.

Проверьте уровень сахара в крови. Ваш врач также научит вас, как контролировать уровень глюкозы: первым делом утром и позже — спустя два часа после еды.

Принимайте лекарства. Нечасто, но примерно в 15% случаев женщины с гестационным диабетом могут также нуждаться в приеме лекарств. Это может быть инсулинотерапия или метформин.



Этих особенностей образа жизни стоит придерживаться и после беременности. Причина в том, что приблизительно у половины женщин, страдающих гестационным диабетом, развивается диабет второго типа в более зрелом возрасте. Регулярные физические упражнения и здоровое питание могут снизить этот риск, но тем, у кого был установлен диагноз гестационного диабета, следует продолжать проверять уровень сахара в крови каждые один-три года.

«Выявление ранних факторов риска развития диабета у взрослых, таких, как гестационный диабет, может быть призывом к действию, чтобы начать менять свой рацион питания, режим тренировок и отказываться от вредных привычек», — отмечает доктор Росс.