Связь между одиночеством и диабетом обнаружили британские ученые. Фото: shrink.net

https://racurs.ua/n143980-svyaz-mejdu-odinochestvom-i-diabetom-obnarujili-britanskie-uchenye.html

Ракурс

Одиночество оказалось связано с развитием диабета второго типа.

К такому выводу пришли британские ученые из Института психиатрии Королевского колледжа Лондона. В исследовании приняли участие люди, которым более 50 лет. Степень их одиночества ученые оценивали с помощью трехбалльной шкалы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Springer Link.

Участники исследования отвечали на вопрос: «Как часто вы чувствуете, что вам не хватает общения?». Ответ «никогда» оценивался в 1 балл, «иногда» в 2 балла и «часто» в 3 балла. Также учитывалось наличие депрессии.

Оказалось, что у 264 человек из 4 тыс. 112 участников исследования развился диабет второго типа. Те, у кого диагностировали диабет, оценки в среднем были значительно более одинокими (1,42 балла), чем у тех, кто диабетом не заболел (1,33 балла). Таким образом, риск развития диабета у одиноких людей оказался выше на 42%.

Результаты исследования показывают, что одиночество можно считать фактором риска развития диабета второго типа. Развитие болезни не зависел от возраста, пола, этнической принадлежности, финансового положения, курения, физической активности, потребления алкоголя, массы тела или сердечно-сосудистых заболеваний. Также отмечается, что социальная изоляция при этом не оказала значимого влияния на развитие диабета второго типа.

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