Коронавирусная инфекция COVID-19. Фото:

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Риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 может зависеть от уровня глюкозы в крови.

Ученые выяснили, что гипергликемия — повышенное содержание сахара в крови, может быть одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавируса. Соответствующее исследование сделали ученые из Китая, его опубликовали в журнале Diabetologia.

Специалисты убеждают, что существует связь между уровнем глюкозы в крови и смертностью у пациентов с COVID-19, которые ранее не болели сахарным диабетом. Повышают фактор смертности заключения, которые развиваются на фоне заболевания коронавирусом.

Эксперты рекомендуют проходить регулярное гликемическое тестирование, которое позволит контролировать состояние сердечно-сосудистой системы человека.

Напомним, ученые установили, что природные водоемы могут быть резервуарами и путями для распространения коронавируса. Оказалось, что COVID-19 может «жить» в реках и озерах до 25 дней, а низкая температура воды является условием длительного сохранения вируса.