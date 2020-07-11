Рівень цукру в крові може впливати на смертність від COVID-19 — вченіhttps://racurs.ua/ua/n140986-riven-cukru-v-krovi-moje-vplyvaty-na-smertnist-vid-covid-19-vcheni.htmlРакурс
Ризик смертності від коронавірусної інфекції COVID-19 може залежати від рівня глюкози в крові.
Вчені з’ясували, що гіперглікемія — підвищений вміст цукру в крові, може бути одним із важливих факторів, які підвищують ризик смертності від коронавірусу. Відповідне дослідження зробили вчені з Китаю, його опублікували в журналі Diabetologia.
Фахівці переконують, що існує зв’язок між рівнем глюкози в крові і смертністю у пацієнтів з COVID-19, які раніше не хворіли на цукровий діабет. Підвищують фактор смертності укладення, які розвиваються на тлі захворювання коронавірусом.
Експерти рекомендують проходити регулярне глікемічне тестування, яке дозволить контролювати стан серцево-судинної системи людини.
Нагадаємо, науковці встановили, що природні водойми можуть бути резервуарами й шляхами поширення для коронавірусу. Виявилося, що COVID-19 може «жити» в річках та озерах до 25 днів, а низька температура води є умовою тривалого зберігання вірусу.