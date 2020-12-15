Как одиночество влияет на мозг, установили ученые

Одиночество приводит к изменениям в мозге, фото: FaceNews

https://racurs.ua/n147841-kak-odinochestvo-vliyaet-na-mozg-ustanovili-uchenye.html

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Эпидемия коронавируса и спровоцированные ею требования относительно социального дистанцирования приводит к тому, что ряд людей длительное время проводят в изоляции.

Канадские ученые из Университета Макгилла обнаружили несколько особенностей мозга одиноких людей, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые исследовали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ), генетику и психологическую самооценку примерно 40 тыс. взрослых людей среднего и старшего возраста, которые согласились включить их информацию в Биобанк Великобритании — базу данных с открытым доступом, доступную для ученых-медиков всего мира.

Затем они сравнили данные МРТ участников, которые сообщили, что часто чувствуют себя одиноко, с теми, кто таких заявлений не делал.

Различия были обнаружены в том, что называется сетью пассивного режима работы мозга — наборе областей мозга, вовлеченных во внутренние мысли, такие как воспоминания, планирование будущего, воображения и размышления о других.

Исследователи обнаружили, что у одиноких людей области мозга были более прочно соединены между собой, а объем серого вещества в этих участках был большим.

Одиночество также коррелировало с различиями в своде мозга (форниксе) — пучке нервных волокон, которые передают сигналы от гиппокампа к сети пассивного режима работы мозга. У одиноких людей структура этого волоконного тракта была лучше заметной.

Люди используют сеть пассивного режима работы мозга вспоминая прошлое, размышляя о будущем или думая о гипотетическом настоящем.

Тот факт, что структура и функции сети положительно связаны с одиночеством, может быть связан с тем, что одинокие люди чаще используют воображение, воспоминания о прошлом или надежды на будущее, чтобы преодолеть свою социальную изоляцию, — подчеркивают исследователи.

Ученые отмечают, что они только начинают понимать влияние одиночества на мозг.

Расширение наших знаний в этой области поможет нам лучше оценить актуальность снижения уровня одиночества в современном обществе, — добавляют исследователи.

Напомним, ученые недавно обнаружили связь между одиночеством и диабетом.