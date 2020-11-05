Роборуку для одиноких мужчин создали в Японии. Фото:

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Роботизированную руку для одиноких мужчин создали в Японии. Эта рука поможет человеку чувствовать себя комфортнее на прогулке.

Рука получила название Osampo Kanojo, которое инженеры переводят как «Моя девушка на прогулке». Такая рука ощущается, как настоящая ладонь человека, а также имеет приятный аромат женского шампуня. Инженеры из японского университета Гифу, которые разработали устройство, уверяют, что их устройство поможет людям чувствовать себя менее одинокими, особенно в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ресурс Chet.com.

Роборука крепится чуть ниже локтя, чтобы человек мог отпустить ее в любой момент, и она не упала. Также изобретатели научили руку потеть от соприкосновения, чтобы эффект рукопожатия был максимально реалистичным.

Инженеры утверждают, что это устройство придаст ощущение дружеского рукопожатия, поднимет настроение мужчине и будет мотивировать больше гулять на свежем воздухе. В случае успеха изобретатели обещают создать и мужской прототип руки с запахом мужского одеколона, угля для шашлыка и моторного масла.

Напомним, британские ученые из Института психиатрии Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что одиночество оказалось связано с развитием диабета второго типа. Развитие болезни не зависело от возраста, пола, финансового положения или физической активности.