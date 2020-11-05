Роборуку для самотніх чоловіків створили в Японії. Фото:

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Роботизовану руку для самотніх чоловіків створили в Японії. Ця рука допоможе людині почуватися комфортніше на прогулянці.

Рука отримала назву Osampo Kanojo, яку інженери переводять як «моя дівчина на прогулянці». Така рука відчувається, як справжня долоня людини, а також має приємний аромат жіночого шампуню. Інженери з японського університету Гіфу, які розробили пристрій, переконують, що їхній пристрій допоможе людям відчувати себе менш самотніми, особливо в період пандемії коронавірусу. Про це повідомляє ресурс Chet.com.

Роборука кріпиться трохи нижче ліктя, щоб людина могла відпустити її в будь-який момент, і вона не впала. Також винахідники «навчили» руку потіти від дотику, щоб ефект рукостискання був максимально реалістичним.

Інженери стверджують, що цей пристрій надасть відчуття дружнього рукостискання, підніме настрій чоловіку та мотивуватиме більше гуляти на свіжому повітрі. У разі успіху винахідники обіцяють створити й чоловічий прототип руки з запахом чоловічого одеколону, вугілля для шашлику та моторного масла.

Нагадаємо, британські вчені з Інституту психіатрії Королівського коледжу Лондона дійшли висновку, що самотність виявилася пов’язана з розвитком діабету другого типу. Розвиток хвороби не залежав від віку, статі, фінансового становища чи фізичної активності.