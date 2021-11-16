Одиночество. Фото: istock

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Ракурс

В Польше создали специальные лавки для разговоров с незнакомцами — их установила компания Gadulawka.

Таким образом фирма нашла необычный способ побороть одиночество. Об этом сообщает Designboom.

Для создания необычных лавок привлекли местных архитекторов — по задумке авторов, конструкция должна была быть простой, яркой и привлекательной для прохожих.

На улицах города появились лавки с металлическими прутьями и зелеными табличками с надписью «Садись сюда, если не против, чтобы кто-нибудь подошел поздороваться» на трех языках — польском, английском и иврите.

Организаторы кампании считают, что разговоры со случайными людьми помогут жителям Кракова сохранить психическое здоровье.

Отметим, что Gadulawka не является автором инициативы — впервые идея создать скамейки для общения пришла Эллисон Оуэн Джонс из Кардиффа (Уэльс). Во время прогулки в парке британка заметила грустного человека, к которому не решилась подойти из-за страха нарушить личные границы. Чтобы таких ситуаций было меньше, Джонс разместила на нескольких лавках таблички, облегчающие взаимодействие посетителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса и спровоцированные ею требования относительно социального дистанцирования приводит к тому, что ряд людей длительное время проводят в изоляции. Канадские ученые из Университета Макгилла обнаружили несколько особенностей мозга одиноких людей.

Источник: Designboom