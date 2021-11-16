Лечить коронавирус антидепрессантами предлагают в США

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n163164-lechit-koronavirus-antidepressantami-predlagaut-v-ssha.html

Ракурс

Лечение коронавируса антидепрессантами предложили в США. Исследователи віяснили, что прием определенной группы антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — существенно снижает риск смерти при коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает JAMA Network Open.

Специалисты из Калифорнийского и Стэнфордского университетов изучили данные электронных медицинских карт 500 тыс. пациентов. У 83,5 тыс. из них в период с января по сентябрь 2020 года был найден COVID-19. СИОЗС были назначены 3,4 тыс. человек из этого числа.

Ученые сравнили исходы болезни у принимавших препараты с контрольной группой. Выяснилось, что риск умереть у принимавших флуоксетин был на 28% меньше, чем в контрольной группе. У тех, кто принимал флуоксетин либо флувоксамин — другой СИОЗС, — этот риск был меньше на 26%. В целом прием любого СИОЗС был связан со снижением риска смерти при коронавирусной инфекции на 8%.

Но для того, чтобы с уверенностью говорить о пользе применения этой группы антидепрессантов при COVID-19, необходимы крупномасштабные рандомизированные клинические исследования, отмечают ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство от коронавируса Украина получила от США — речь идет о гуманитарном грузе стоимостью 20 млн долл.