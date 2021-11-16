Кошка с мутацией. Фото: NetGeo

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Ракурс

Кошка с четырьмя ушами родилась в Турции. Необычное животное родилось на улице, где его и нашли волонтеры из приюта.

Малышка быстро нашла семью, несмотря на свою необычную генетическую мутацию. Об этом сообщает National Geographic.

Кошку назвали Мидас. Ее забрала к себе домой семья, где уже живет 12-летний ретривер по кличке Сьюзи. Собака не только помогла новой соседке адаптироваться к новому дому, но и с удовольствием проводит с ней время.

Дополнительные уши не мешают котенку вести нормальный образ жизни. Сейчас Мидас уже четыре месяца, и когда она будет старше, хозяйка планирует провести генетическое исследование, чтобы узнать, нет ли у нее аномалий, опасных для здоровья. Еще одна уникальная особенность Мидас — пятно в форме сердечка на груди.

Она очень игривая кошка, и в то же время очень дружелюбна. Она спит весь день и не спит всю ночь, — рассказывает хозяйка.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирусная болезнь COVID-19 поражает не только людей, но и животных. В США в штате Небраска жертвами «ковида» стали животные в детском зоопарке Линкольна. От осложнений болезни 12 ноября умерли три снежных барса — Эверест, Макалу и Ранние.

Источник: National Geographic