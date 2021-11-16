Три снежных барса стали жертвами коронавируса в США. Фото: flickr

https://racurs.ua/n163157-tri-snejnyh-barsa-stali-jertvami-koronavirusa-v-ssha.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID — 19 поражает не только людей, но и животных.

В США в штате Небраска жертвами «ковида» стали животные в детском зоопарке Линкольна. От осложнений болезни 12 ноября умерли три снежных барса — Эверест, Макалу и Ранние. Положительный тест на SARS-CoV-2 они получили в октябре. Об этом сообщает IFLScience.

Вместе с барсами инфицировались и два суматранских тигра. Всех животных лечили стероидами и антибиотиками. Более никто животных не заболел, поэтому администрация зоопарка верила, что и больные животные поправятся. Позже у снежных барсов возникли осложнения, впоследствии они умерли.

Наши снежные барсы, Ранни, Эверест и Макалу были любимы всем нашим сообществом внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря действительно душераздирающая, и мы все скорбим вместе, — заявили в зоопарке.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что риск передачи «ковида» от животных к людям считается низким, но в определенных ситуациях вирус может передаваться от людей к животным.

Напомним, китайские ученые установили, что некоторые этнические группы тяжелее переносят коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: IFLScience