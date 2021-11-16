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Ракурс
Омбудсмен назвал количество названий городов и сел, содержащих суржик и русизмы

Омбудсмен назвал количество названий городов и сел, содержащих суржик и русизмы

16 ноя 2021, 17:22
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Языковой закон в Украине может предусматривать переименование населенных пунктов. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к власти касательно изменения названий городов и сел, содержащих русизмы.

Он сказал, что больше 18 тыс. названий городов и сел содержат суржик и русизмы. Об этом Кремень заявил в интервью «Суспільному».

Южноукраинск, Луч, Южный, Надеждовка, Переводчиково — это русизмы, которые в свое время, возможно, и имели украинские варианты, но сегодня таких соответствий нет, — сказал омбудсмен.

Он направил обращение к местным властям, чтобы они предложили названия на украинском языке.

Название на русском может сохраняться, а на украинском может быть другим. Скажем, Пивденноукраинск — мог бы быть вариантом, город Южный — может быть Пивденным. Мои обращения несут исключительно рекомендательный характер, — добавил уполномоченный по защите языка.


Напомним, в июле поселок Новгородский на Донбассе был переименован в Нью-Йорк. Этот поселок был Нью-Йорком до 1951 года, но советские власти во время холодной войны решили переименовать поселок в Новгородское.

Источник:«Суспільне»

Источник: Ракурс


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