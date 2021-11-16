Мовний омбудсмен назвав кількість назв міст і сіл, що містять суржик та русизми. Фото: igotoworld.com

https://racurs.ua/ua/n163156-movnyy-ombudsmen-nazvav-kilkist-nazv-mist-i-sil-scho-mistyat-surjyk-ta-rusyzmy.html

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Мовний закон в Україні може передбачати перейменування населених пунктів. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до влади щодо зміни назв міст та сіл, які містять російські слова.

Він сказав, що понад 18 тис. назв міст та сіл містять суржик та русизми. Про це Кремінь заявив в інтерв’ю «Суспільному».

Южноукраїнськ, Луч, Южне, Надєждовка, Переводчикове — це русизми, які свого часу, можливо, і мали українські варіанти, але сьогодні таких відповідників немає, — сказав омбудсмен.

Він направив звернення до місцевої влади, щоб вона запропонувала назви українською мовою.

Назва російською може зберігатися, а українською може бути іншою. Скажімо, Південноукраїнськ — міг би бути варіантом, місто Южне — може бути Південним. Мої звернення несуть винятково рекомендаційний характер, — додав уповноважений із захисту мови.



Нагадаємо, у липні селище Новгородське на Донбасі Верховна Рада перейменувала в Нью-Йорк. Це селище було Нью-Йорком до 1951 року, але радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське.

Джерело: «Суспільне»